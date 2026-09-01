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Понижают давление? Чем полезны помидоры для здоровья сердца

Понижают давление? Чем полезны помидоры для здоровья сердца

Помидоры — один из самых популярных овощей в рационе. Они содержат мало калорий, много воды и являются источником веществ, которые важны для нормальной работы организма.

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