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Царьград

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В Архангельской области произошел всплеск кишечных инфекций и пневмоний

В Архангельской области произошел всплеск кишечных инфекций и пневмоний

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости в ПоморьеВ Архангельской области за период с 24 по 30 августа 2026 года зафиксирован подъем заболеваемости среди населения.

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