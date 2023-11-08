В Смоленске прокомментировали затягивание реконструкций Массового поля и мемориала на улице Нормандия-Неман

Градоначальник назвал главную проблему подобных контрактов и обозначил сроки завершения этих работ в Смоленске Глава города Александр Новиков в ходе прямого эфира на площадке Центра управления регионом озвучил промежуточные результаты реконструкций Массового поля и мемориала жертвам оккупации на пересечении улиц Нормандия-Неман и Зои Космодемьянской, уточнив, как и когда завершат эти работы в Смоленске.