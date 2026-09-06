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Культуромания

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В Абакане состоялся концерт с участием Московского государственного академического симфонического оркестра

В Абакане состоялся концерт с участием Московского государственного академического симфонического оркестра

В столице Хакасии в рамках проекта «Цикл концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов» впервые состоялся концерт с участием одного из ведущих симфонических коллективов России — Московского государственного академического симфонического оркестра (МГАСО).

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