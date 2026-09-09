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Газета.ру

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В Нидерландах канал ON! лишат лицензии за одобрение Гитлера

В Нидерландах канал ON! лишат лицензии за одобрение Гитлера

В Нидерландах отзовут временную лицензию на вещание телеканала Ongehoord Nederland (ON!). Об этом намерении министра образования, культуры и науки Рианны Летшерт сообщает RTL Nieuws со ссылкой на собственный источник.

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