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Сайт Минстроя РФ взломали: какие могут быть последствия

Сайт Минстроя РФ взломали: какие могут быть последствия

5 мая появилось сообщение о том, что группировка хакеров взломала сайт российского Минстроя. На главной странице появилось сообщение о взломе, а также требование выкупа 0,5 биткойна, который нужно было отправить на указанный кошелек до 7 июня.

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