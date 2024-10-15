🇺🇦Очередная попытка боевиков ВСУ снять "крутое видео" с работой миномета, но получился аборт😄 #ВСУ #Миномет #Осечка.
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🇺🇦Очередная попытка боевиков ВСУ снять "крутое видео" с работой миномета, но получился аборт😄 #ВСУ #Миномет #Осечка.
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