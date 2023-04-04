Ни имён, ни заключений судмедэкспертов: МИД поймал дипломата Франции на лжи о Буче

МИД России выразил протест дипломату из Франции после фейков о "резне в Буче".МИД России вызвал и.о. посла Франции в стране после его русофобских высказываний и распространения бандеровской пропаганды Киева о "преступлениях" армии России в ходе СВО.
МИД России выразил протест дипломату из Франции после фейков о "резне в Буче".МИД России вызвал и.о. посла Франции в стране после его русофобских высказываний и распространения бандеровской пропаганды Киева о "преступлениях" армии России в ходе СВО.
Свежие комментарии