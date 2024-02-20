Владимир Гомельский: «Остин Ривз – лучший белый американец в НБА в амплуа комбогарда»

Известный комментатор и эксперт ответил на данный вопрос в своей конференции. Пользователь: Кто с вашей точки зрения лучший белый американец в НБА за всю историю, игравший в амплуа комбогарда или атакующего защитника? Гомельский: Джерри Уэст, Пит Маравич – в прошлом.
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