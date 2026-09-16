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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лала Крамаренко: «Надеюсь, Валиевой и Кондратюку одобрят нейтральный статус. Это люди, которые отдают себя спорту, фанаты спорта»

Чемпионка Европы по художественной гимнастике Лала Крамаренко надеется, что российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк получат нейтральный статус.

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