Умер олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.
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