Прямая трансляция первой тренировки Формулы 1 в Австралии. Начало — в 4:30 по мск

Прямая трансляция первой тренировки Формулы 1 в Австралии. Начало — в 4:30 по мскF1AUTOSPORT.com.ru, «Вершина автоспорта» и Stanizlavsky приглашают на трансляцию первой части пятничных свободных заездов Гран При Австралии, 1-го этапа Формулы 1 2025 года.