Германия по-настоящему так и не ответила за свои преступления в годы Второй мировой войны

НШ

Нина Шалева

Не понесли полного наказания только благодаря тому, что у нас слишком гуманная стратегия. Покажите документальные фильмы о зверствах фашистов, нацистов на главных каналах страны и на весь мир! Мы не думаем, что мировые лидеры не осудят. Приковать пристальное внимание на преступления предков Шольца в СССР, мы думаем реакция будет бурной. Эти военные док. фильмы вызовут шквал негодования и осуждения во всем мире! ...