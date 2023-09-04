Любопытно, однако

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Германия по-настоящему так и не ответила за свои преступления в годы Второй мировой войны

Германия по-настоящему так и не ответила за свои преступления в годы Второй мировой войны

В Германии разгорелся нешуточный скандал вокруг одного из ведущих политиков Баварии, лидера партии «Свободных избирателей» Хуберта Айвангера.

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Комментарии
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НШ
Нина Шалева
Не понесли полного наказания только благодаря тому, что у нас слишком гуманная стратегия. Покажите документальные фильмы о зверствах фашистов, нацистов на главных каналах страны и на весь мир!  Мы не думаем, что мировые лидеры не осудят. Приковать пристальное внимание на преступления предков Шольца в СССР, мы думаем реакция будет бурной. Эти военные  док. фильмы вызовут шквал негодования и осуждения во всем мире! ...
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