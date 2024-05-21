Потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга Мария Михайлова раскрыла детали своей программы

Neva.Today продолжает беседовать с возможными кандидатами в губернаторы Петербурге. В этот раз вопросы об избирательной программе главный редактор Сергей Корунный задал гендиректору технопарка «ИнФинТех» Марии Михайловой, заявившей о желании баллотироваться от партии «Родина».