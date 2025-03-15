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Царьград

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Саперы ВС РФ разминируют Курскую область от боеприпасов НАТО

Саперы ВС РФ разминируют Курскую область от боеприпасов НАТО

Саперы Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к разминированию освобожденных территорий в Курской области, где Вооруженные Силы Украины использовали боеприпасы, включая поставленные НАТО, сообщили в Минобороны РФ.

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