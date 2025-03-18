📹❗️ВВС КНР испытали собственный аналог MQ-9A Reaper Аналог американского дрона в китайском варианте называется Rainbow-9 (ну или как-то так в переводе с иероглифов).
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📹❗️ВВС КНР испытали собственный аналог MQ-9A Reaper Аналог американского дрона в китайском варианте называется Rainbow-9 (ну или как-то так в переводе с иероглифов).