Россия попалась в стратегическую ловушку. Почему молчит "Орешник"?

Россия попалась в стратегическую ловушку Британии, которая практически загнала Москву в угол. Эксперты задают лишь один вопрос: почему до сих пор молчит "Орешник"?Британские СМИ сообщают, что Лондон готовится разместить свои войска на территории Западной Украины под видом военных инструкторов.