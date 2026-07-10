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Тренеру «Сиэтла» помог победить «Пэтриотс» в Супербоуле человек «с конфликтом интересов». Возможно, это был Том Брэди

Главный тренер «Сиэтл Сихокс» Майк Макдоналд рассказал, что перед Супербоулом LX получил совет от человека, которого не стал называть, отметив лишь, что у него был «конфликт интересов».

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