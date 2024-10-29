Румыны: "Пусть Россия заберёт всех цыган себе. Создаст им автономию. Мы заплатим"

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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Лишить этих дикарей всего. хватит, побездельничали. Идите работать.
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