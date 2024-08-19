Российские военные за прошедшую неделю отбили 20 контратак украинских войск на рубежах Луганской народной республики (ЛНР), уничтожив около 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.
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