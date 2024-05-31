В Омске появится корейский стритфуд «Чико». Заведение будет работать по франшизе. Его развитием занялся местный предприниматель Андрей Колмогоров, основатель бренда «Суши-Маркет».
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В Омске появится корейский стритфуд «Чико». Заведение будет работать по франшизе. Его развитием занялся местный предприниматель Андрей Колмогоров, основатель бренда «Суши-Маркет».