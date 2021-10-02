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Африканская чума свиней в Крыму - эксперт оценила риски

Африканская чума свиней в Крыму - эксперт оценила риски

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На сегодняшний день случаи африканской чумы свиней в Крыму не зарегистрированы, при этом ветврачи не исключают завоза инфекции на полуостров в связи с распространением заболевания в некоторых областях России.

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