Африканская чума свиней в Крыму - эксперт оценила риски

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На сегодняшний день случаи африканской чумы свиней в Крыму не зарегистрированы, при этом ветврачи не исключают завоза инфекции на полуостров в связи с распространением заболевания в некоторых областях России.