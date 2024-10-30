Захарова: США не уведомили посольство РФ о задержании российских журналистов

Мария Захарова, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, заявила, что в США власти хладнокровно и уничижительно относятся к журналистам из тех стран, которых они считают своими конкурентами, в том числе к корреспондентам из России.
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