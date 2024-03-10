В Германии призвали строить новые бункеры на случай войны

Непрекращающаяся русофобия породила в Европе не только истерию тотальной милитаризации, но и еще одну фобию – сильно выраженный упорный навязчивый страх нанесения Россией ядерных и других ударов по европейцам.
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