Моя семья. Счас...
ГлавнаяБлогПравила сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Григоров
    Тетки...хотите денег...тогда срочно на панель...там мужики с деньгами...Когда мужчина не ...
  • Natali Климова
    Так зачем сразу беременеть? Это же вечная женская хитрость женить на себе, заставить. Ты сначала замуж выйди, а потом...Когда мужчина не ...
  • Елена
    "если родила внезапно и случайно, как это обычно бывает." Да, мужчина здесь вообще ни при чем, это его не касается......Когда мужчина не ...

Когда мужчина не имеет права быть бедным? (женская точка зрения)

Когда мужчина не имеет права быть бедным? (женская точка зрения)

«Ваши ожидания - это ваши проблемы. Супруг - не крепостной холоп и не ваша собственность, он вам ничего не должен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елена
&quot;если родила внезапно и случайно, как это обычно бывает.&quot; Да, мужчина здесь вообще ни при чем, это его не касается... 😆 Позиция инфантильного мужичка
Ответить
21 час.
Natali Климова
Так зачем сразу беременеть? Это же вечная женская хитрость женить на себе, заставить. Ты сначала замуж выйди, а потом уже рожай
Ответить
19 час.
Александр Григоров
Тетки...хотите денег...тогда срочно на панель...там мужики с деньгами...
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх