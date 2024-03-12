«Ваши ожидания - это ваши проблемы. Супруг - не крепостной холоп и не ваша собственность, он вам ничего не должен.
Когда мужчина не имеет права быть бедным? (женская точка зрения)
Комментарии
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Елена
"если родила внезапно и случайно, как это обычно бывает." Да, мужчина здесь вообще ни при чем, это его не касается... 😆 Позиция инфантильного мужичка
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21 час.
Natali Климова
Так зачем сразу беременеть? Это же вечная женская хитрость женить на себе, заставить. Ты сначала замуж выйди, а потом уже рожай
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19 час.
Александр Григоров
Тетки...хотите денег...тогда срочно на панель...там мужики с деньгами...
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18 час.
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