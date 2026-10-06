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Мировое обозрение

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Иначе смерть: В Раде призвали Киев отказаться от эскалации конфликта с Россией

Иначе смерть: В Раде призвали Киев отказаться от эскалации конфликта с Россией

Главное в тезисах: Депутат Верховной рады Артём Дмитрук публично заявил: продолжение конфликта с Россией означает для Украины «смерть», а ставка на интересы Запада ведёт государство к гибели.

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