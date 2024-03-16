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Закон, порядок, государство

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В Приморском крае инспекторы ВАИ Восточного военного округа провели занятия по безопасности дорожного движения

В Приморском крае инспекторы ВАИ Восточного военного округа провели занятия по безопасности дорожного движения

Инспекторы ВАИ особое внимание уделяли использованию водителями и пассажирами транспортных средств штатных ремней безопасности, их работоспособности и техническому состоянию.

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