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Путин раскрыл ключевые задачи партии "Новые люди"

Лидирующий на выборах президента РФ кандидат, действующий глава государства Владимир Путин, говоря о партии "Новые люди", заявил, что их внимание сосредоточено на том, чтобы создать для бизнеса благоприятные условия.

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