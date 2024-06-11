Россиянам разъяснили, когда льготная ставка не помогает сэкономить на ипотеке

ВТБ резко повысил требования к размеру первоначального взноса по ряду льготных ипотечных программ. В частности, с 11 июня для оформления ипотеки на новостройки под 8% годовых заемщику требуется внести 60% от стоимости квартиры.
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