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Аргументы недели

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Минцифры зафиксирует минимальную скорость интернета на законодательном уровне

Минцифры зафиксирует минимальную скорость интернета на законодательном уровне

Через 10 лет у каждого россиянина будет возможность получить интернет-трафик, скорость которого достигнет не менее 1 Гбит/с на домохозяйство.

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