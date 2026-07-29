Вопросы решаются в разговоре. Администрация Иркутска слышит горожан и реагирует

Грамотное управление огромным городским хозяйством — это не только распределение бюджета по всевозможным направлениям или стремление достичь так называемых «целевых показателей» по различным программам.
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