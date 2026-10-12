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Газета.ру

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Актриса Сельма Блэр попала в больницу после дебоша в самолете

Актриса Сельма Блэр попала в больницу после дебоша в самолете

Актриса Сельма Блэр устроила дебош на борту самолета компании Delta Airlines. Об этом сообщает TMZ.Инцидент произошел в момент, когда воздушное судно находилось в небе.

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