Работающим пенсионерам вернут недополученные деньги

КП

Коннект Партнер

В течение восьми лет работающим пенсионерам России не индексировались пенсионные выплаты. Теперь же недополученные за этот период средства восстановят, но при одном условии: гражданин должен уйти на заслуженный отдых, то есть уволиться.---- Одному мне кажется,что это бред?Речь идет об индексации пенсии РАБОТАЮЩИМ пенсионерам!Если гражданин увольняется-он уже НЕРАБОТАЮЩИЙ пенсионер.Смысловая нагрузка перевернута с ног на голову.Кстати --при увольнении пенсия и так пересчитывается.Так и хочется сказать: А сейчас выступает Хулио Иглесиас,что в переводе на русский означает--ну что ж ты,Иглесиас...