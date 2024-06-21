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Работающим пенсионерам вернут недополученные деньги

Работающим пенсионерам вернут недополученные деньги

Госдума разъяснила, как будет проходить механизм индексации пенсий для работающих пенсионеров в 2025 году – сообщает "РГ".

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Комментарии
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КП
Коннект Партнер
В течение восьми лет работающим пенсионерам России не индексировались пенсионные выплаты. Теперь же недополученные за этот период средства восстановят, но при одном условии: гражданин должен уйти на заслуженный отдых, то есть уволиться.---- Одному мне кажется,что это бред?Речь идет об индексации пенсии РАБОТАЮЩИМ пенсионерам!Если гражданин увольняется-он уже НЕРАБОТАЮЩИЙ пенсионер.Смысловая нагрузка перевернута с ног на голову.Кстати --при увольнении пенсия и так пересчитывается.Так и хочется сказать: А сейчас выступает Хулио Иглесиас,что в переводе на русский означает--ну что ж ты,Иглесиас...
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