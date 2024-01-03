Немецкий журналист Репке: Украине не победить Россию в ракетной войне

Украина не сможет одержать победу над Россией в ракетной войне. Таким образом немецкий журналист Юлиан Репке прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о необходимости поставлять Киеву как можно больше систем противовоздушной обороны.
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