Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 октября осмотрели лаборатории и опытно-промышленные площадки НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, где директор Арег Тотолян представил им текущие проекты и планы развития учреждения.