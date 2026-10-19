Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 октября осмотрели лаборатории и опытно-промышленные площадки НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, где директор Арег Тотолян представил им текущие проекты и планы развития учреждения.
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