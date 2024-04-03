Ученые обнаружили связь между заиканием и навыками чтения

Группа исследователей из Georgia State University провела масштабное исследование, целью которого было изучить распространенность заикания среди взрослых с трудностями в чтении и выявить взаимосвязь между их речевыми нарушениями и навыками чтения.
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