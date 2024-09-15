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Латвийский школьник обратился к правительству страны: Вы нас считаете идиотами?

Латвийский школьник обратился к правительству страны: Вы нас считаете идиотами?

Правительство Латвии решило ЗАПРЕТИТЬ учащимся исправлять плохие оценки по контрольным работам в этом году.

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Комментарии
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bobmihal Krylov
Вы одна из тех нездавших? Которая до сих пор не имеет диплома?
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5 час.
Н
Наталья
Вы о чем, вообще? Научитесь писать без ошибок, для начала. неСдавших пишется через С.
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5 час.
лл
лина любимцева
Ну правильно она написала... КТО и КОГДА исправлял оценки по контрольным работам? Какая оценка была поставлена, такая и оставалась в журнале. ПОТОМ уже,  к следующей контрольной работе учащийся готовился, чтобы  уже написать контрольную как положено.
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5 час.

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