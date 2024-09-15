Латвийский школьник обратился к правительству страны: Вы нас считаете идиотами?

Вы одна из тех нездавших? Которая до сих пор не имеет диплома?

Вы о чем, вообще? Научитесь писать без ошибок, для начала. неСдавших пишется через С.

лл

лина любимцева

Ну правильно она написала... КТО и КОГДА исправлял оценки по контрольным работам? Какая оценка была поставлена, такая и оставалась в журнале. ПОТОМ уже, к следующей контрольной работе учащийся готовился, чтобы уже написать контрольную как положено.