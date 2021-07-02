Посольство ответило на обвинения США и Великобритании о причастности России к кибератакам

Телеканал 360°ПолитикаПосольство ответило на обвинения США и Великобритании о причастности России к кибератакамРоссийское посольство в Соединенных Штатов опровергло информации о причастности России к хакерским атаках.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлексей ПлескачБритты - вообще обнаглели донельзя! Именно их МИ-5 - всё время "крышевала" не просто хакерские организации, а целые сообщества разных хакеров - мошенников и плутов! Которые - шантажировали и обворовывали. Да и сейчас они этим занимаются!Комментировать
Свежие комментарии