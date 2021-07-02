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Посольство ответило на обвинения США и Великобритании о причастности России к кибератакам

Посольство ответило на обвинения США и Великобритании о причастности России к кибератакам

Российское посольство в Соединенных Штатов опровергло информации о причастности России к хакерским атаках.

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Алексей Плескач
Бритты - вообще обнаглели донельзя! Именно их МИ-5 - всё время "крышевала" не просто хакерские организации, а целые сообщества разных хакеров - мошенников и плутов! Которые - шантажировали и обворовывали. Да и сейчас они этим занимаются!

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