В ХМАО растет количество молодых женщин с бесплодием

В ХМАО молодых женщин с нарушениями фертильности стало больше. Об этом URA.RU сообщила заведующая Центром вспомогательных репродуктивных технологий Сургутского Центра охраны материнства и детства Валентина Данилогорская.
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