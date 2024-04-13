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Парковка возле мусорных контейнеров может стать причиной неприятных ситуаций — скатившийся бак может поцарапать или помять автомобиль

Парковка возле мусорных контейнеров может стать причиной неприятных ситуаций — скатившийся бак может поцарапать или помять автомобиль

﻿﻿Парковка возле мусорных баков может привести к неприятным ситуациям. Катящиеся контейнеры могут поцарапать или вмятить ваш автомобиль.

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