smi.media

361 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Да неужели поняли что они дырка от бублика? Не прошло и десятка лет. Ну прямо интеллектуалы.Украинский посол ...
  • tatyanadavydkina
    Если это правда то опять европейский гадюшник разворошим. Все же кинуться доказывать что Россия все же решила напасть...Россия эвакуирует...
  • Юрий Николаев
    Поверить пиндосу, это равносильно что самого себя в клоаку окунуть.Россия эвакуирует...

В Саратове намерены упростить процедуру исключения депутатов из облдумы

В Саратове намерены упростить процедуру исключения депутатов из облдумы

Вопрос об упрощении процедуры исключения депутатов из парламента Саратовской области подняли депутаты 17 января во время заседания рабочей группы комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению, сообщило ИА «Свободные новости».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх