В Саратове намерены упростить процедуру исключения депутатов из облдумы

Вопрос об упрощении процедуры исключения депутатов из парламента Саратовской области подняли депутаты 17 января во время заседания рабочей группы комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению, сообщило ИА «Свободные новости».
Вопрос об упрощении процедуры исключения депутатов из парламента Саратовской области подняли депутаты 17 января во время заседания рабочей группы комитета облдумы по госстроительству и местному самоуправлению, сообщило ИА «Свободные новости».
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