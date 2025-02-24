Наиль Магдеев представил коллегам нового главного эколога Челнов

Фото: стоп-кадр Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на аппаратном совещании представил нового начальника Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана – Вильсура Мингазова, который был назначен на эту должность с 14 февраля.
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