США могут ужесточить санкции против России

Власти США завершили разработку новых экономических санкций против России, включая ограничения в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению украинского конфликта, Reuters со ссылкой на трех американских официальных лиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии