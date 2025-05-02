США могут ужесточить санкции против России

Власти США завершили разработку новых экономических санкций против России, включая ограничения в банковской и энергетической сферах, чтобы усилить давление на Москву и заставить ее поддержать усилия президента США Дональда Трампа по прекращению украинского конфликта, Reuters со ссылкой на трех американских официальных лиц.