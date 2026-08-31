Гастроэнтеролог Поташёва: диарея путешественника связана с микробиотой

В поездке в другую страну люди часто сталкиваются с таким явлением, как «диарея путешественника». Это связано с тем, что микробиота в кишечнике неизбежно начинает меняться под воздействием новых бактерий, так как люди в любом случае не могут употреблять «стерильную» пищу, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташёва.
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