Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 778 подписчиков

Гастроэнтеролог Поташёва: диарея путешественника связана с микробиотой

Гастроэнтеролог Поташёва: диарея путешественника связана с микробиотой

В поездке в другую страну люди часто сталкиваются с таким явлением, как «диарея путешественника». Это связано с тем, что микробиота в кишечнике неизбежно начинает меняться под воздействием новых бактерий, так как люди в любом случае не могут употреблять «стерильную» пищу, объяснила в эфире радиостанции «Говорит Москва» гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алёна Поташёва.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым