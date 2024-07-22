В 2020-м именно пособник фашистов Дьёрдь Шварц (он же миллиардер Джордж Сорос) и Клинтоны выбрали Камалу Харрис - по итогам долгого и мучительного отбора - для роли кандидата в вице-президенты в связке с Джо Байденом.
Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой Сороса. Открыл Америку...
Комментарии
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лина любимцева
Маск единственный в США адекватный человек. Вот ему нужно бы идти в президенты... ХОТЯ... Разве можно переделать эту наносную "нацию" США? Нацию шулеров, мошенников,убийц и преступников. Пупок и психику же надорвешь!!!
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9 час.
лл
лина любимцева
Наоборот. Это мужчины думают тем, что у них между ног. КОБЕЛИНЫ!! Отсюда постоянные войны... КАК В БАШКУ ВДАРИТ!!!!
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9 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Да хоть кого поставь в президенты, управляют миром не они, просто удобно на таких все повесить и свалить
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6 час.
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