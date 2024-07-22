Илон Маск назвал Камалу Харрис марионеткой Сороса. Открыл Америку...

лина любимцева Маск единственный в США адекватный человек. Вот ему нужно бы идти в президенты... ХОТЯ... Разве можно переделать эту наносную "нацию" США? Нацию шулеров, мошенников,убийц и преступников. Пупок и психику же надорвешь!!!

лл лина любимцева Наоборот. Это мужчины думают тем, что у них между ног. КОБЕЛИНЫ!! Отсюда постоянные войны... КАК В БАШКУ ВДАРИТ!!!!