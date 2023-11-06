Политика как он...
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Политика как она есть

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Краткий Курс Имперского Строительства (ККИС)-3

Обожаю категорийную логику. Когда ты во второй части объясняешь, как США пришли к упадку, а затем начинаешь третью часть, где переходишь на уровень выше и начинаешь объяснять, ПОЧЕМУ всё получилось именно так.

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Комментарии
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Елена Киршанская
https://proza.ru/2008/06/03/105  Романовский -техасец   &quot;Америка как она есть&quot;   Семья живет в америке с прошлого века.
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proza
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19 час.
Елена Киршанская
Ага. Искать я умею.  Советская власть хорошо учила отличать серьезные вещи от барахла.
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19 час.
Елена Киршанская
Ну так потому и текста этой конституции уже нигде нет. У меня подруга замужем в америке за вьетнамским ветераном. Уже приличного возраста этот человек. ну вот там какая-то компания была объявлена по сдаче оружия. Подруга стала уговаривать мужа оружие сдать. Он ответил - нет.  - ну для чего оно тебе нужно? - спрашивает она.  - для борьбы с правительством - отвечает он. Человек еще имел давнее образование. Их этому в школе учили.
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19 час.

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