Краткий Курс Имперского Строительства (ККИС)-3

Елена Киршанская

Ну так потому и текста этой конституции уже нигде нет. У меня подруга замужем в америке за вьетнамским ветераном. Уже приличного возраста этот человек. ну вот там какая-то компания была объявлена по сдаче оружия. Подруга стала уговаривать мужа оружие сдать. Он ответил - нет. - ну для чего оно тебе нужно? - спрашивает она. - для борьбы с правительством - отвечает он. Человек еще имел давнее образование. Их этому в школе учили.