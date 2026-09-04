Суд отказал во взыскании штрафов СМИ во Владимирской области

Суды не оштрафовали «Зебра ТВ» и «Чеснок» из-за нарушений в оформлении протоколов. Вопросы возникли из-за публикации фото, что запрещено в регионе решением оперштаба.
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