Амбициозное решение: американцы хотят БМП с двумя членами экипажа

В вооружённых силах США грядут серьёзные перемены — в обозримом будущем войска получат глубоко переработанный танк «Абрамс» под индексом М1Е3 (M1A3).
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