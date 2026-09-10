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Йеменские хуситы перешли в наступление, взяв под контроль несколько городов

Йеменские хуситы перешли в наступление, взяв под контроль несколько городов

Йеменские хуситы перешли в наступление и за последние сутки взяли под контроль не менее 2,5 тысяч квадратных километров территории, ранее контролируемой так называемыми «правительственными силами», лояльными Саудовской Аравии.

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