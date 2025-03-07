Мошенники начали создавать фейковые точки доступа Wi-Fi в аэропортах

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Новую схему мошенники начали применять и в российских аэропортах. Там появляются фейковые сети Wi-Fi, на первый взгляд они идентичны реальным точкам доступа, однако подключившись к ним, можно лишиться денег и личных данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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