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Мошенники начали создавать фейковые точки доступа Wi-Fi в аэропортах

Мошенники начали создавать фейковые точки доступа Wi-Fi в аэропортах

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Новую схему мошенники начали применять и в российских аэропортах. Там появляются фейковые сети Wi-Fi, на первый взгляд они идентичны реальным точкам доступа, однако подключившись к ним, можно лишиться денег и личных данных.

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